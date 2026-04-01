Gesprekken over nieuwe cao ggz van start

De Nederlandse ggz vindt dat het in de praktijk brengen van de huidige arbeidsvoorwaarden al uitdagend is geweest voor werkgevers. Dat blijkt uit de eerste onderhandelingen tussen vakbonden en vertegenwoordigers van de Nederlandse ggz over de nieuwe cao ggz.

De delegatie van de Nederlandse ggz wil meer aandacht geven aan de uitvoerbaarheid van de afspraken om zo de arbeidsvoorwaarden beter in de praktijk te kunnen brengen. Daarnaast willen de werkgevers zich richten op veiligheid, instroom en behoud, verbetering van regelingen rondom reiskosten en betaalbaarheid van de voorstellen.

Koude douche

Vakbond FNV noemt de eerste inzet van werkgeversorganisatie De Nederlandse GGZ heeft ‘een koude douche’. De voorstellen zijn volgens de vakbond vaag en niet concreet. “De werkgevers komen met hun inzet voor de cao nergens met goede voorstellen. Over het terugbrengen van de enorme werkdruk: ‘focus op uitvoerbaarheid’. De salarissen? ‘Verantwoorde loonontwikkeling’. Stages en vergoedingen? Helemaal geen voorstellen.”

Flex-bonus

De FNV stelt een cao voor van een jaar met 6 procent loonsverhoging en meer onregelmatigheidstoeslag. Om het verzuim te stoppen wil de vakbond maatregelen waarmee werk en privé van werknemers weer in balans komen. Bijvoorbeeld door zekerheid over de roosters, waarbij medewerkers drie maanden van tevoren weten waar ze aan toe zijn. Als er toch een beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van mensen, moet daar een flex-bonus van € 100 tegenover staan.

Gelijke loonsverhoging

De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de vakbond voor zorgprofessionals (FBZ) noemen het eerste gesprek ‘moeizaam’. Werkgevers en vakbonden spreken nog niet dezelfde taal. De LAD en de FBZ willen in deze cao een reële inkomensverbetering voor álle werknemers via een gelijke procentuele loonsverhoging die hoger is dan de inflatie. Verder zetten ze in op de verbetering van de positie van arts-assistenten.

De huidige cao loopt af na juli 2026. Er staan nog vijf onderhandelingsdagen gepland.