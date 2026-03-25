Kabinet wil 50 plekken voor tbs’ers met complexe zorg in 2027

Ze hoopt deze mensen daarmee een beter passende behandeling te bieden en tegelijkertijd plekken vrij te maken voor andere veroordeelden met een ernstige stoornis of gebrekkige ontwikkeling.

Eerder maakte de bewindsvrouw in een Kamerbrief bekend dat ze hiermee bezig was. Woensdag liet ze tijdens een debat over de tbs weten dat ze “met veel partijen” in gesprek is hierover en daarom verwacht dit in 2027 te regelen.

VVD’er Ulysse Ellian vindt het goed dat Van Bruggen hiermee bezig is. “Maar het is neem ik aan niet de bedoeling dat deze groep zich vrij kan bewegen in de samenleving?”, wilde hij weten. “Dat is zeker niet de bedoeling, omdat nog steeds sprake is van een tbs-maatregel”, stelde de staatssecretaris hem gerust. Ze verwacht wel dat voor deze groep minder beveiliging nodig is. (ANP)