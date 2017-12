Mensen weten niet wat te doen bij ongelukken jaarwisseling

Hoewel de meeste Nederlanders de gevaren kennen van oud en nieuw, weten ze niet wat ze moeten doen bij vuurwerkletsel of alcoholvergiftiging. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis.

Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen zich realiseren dat de slachtoffers van vuurwerk ook omstanders kunnen zijn. De ondervraagden denken dat ruim de helft van de vuurwerkslachtoffers veroorzaakt is door vuurwerk dat men zelf heeft afgestoken; in werkelijkheid was dat 39 procent bij de laatste jaarwisseling. Mensen realiseren zich dat oogletsel door vuurwerk het vaakst voorkomt, maar nog geen 1 op de 7 mensen zet zelf een vuurwerkbril op.

De mensen lijken zich bewust van de risico’s, maar weten nog altijd niet wat ze moeten doen bij oogletsel door vuurwerk. Bijna 75 procent weet niet hoe ze eerste hulp moet verlenen bij iemand die vuurwerk in zijn oog heeft gekregen. En dat terwijl de juiste handelswijze ergere schade aan het oog kan voorkomen. De belangrijkste tip bij oogletsel door vuurwerk is zo snel mogelijk – als het oog goed in tact is en de pupil rond – het oog te spoelen met water.

Alcoholvergiftiging

Driekwart van de Nederlanders weet ook niet wat te doen bij alcoholvergiftiging. Iedere jaarwisseling belanden er enkele honderden mensen op de Spoedeisende Hulp met een alcoholvergiftiging. Toch zegt maar 1 op de 5 ondervraagden als voorzorgsmaatregel niet of met mate te drinken met oud en nieuw.

Het Rode Kruis biedt tips voor een veilige jaarwisseling. Naast de EHBO-tips voor vuurwerkletsel en alcoholvergiftiging adviseert de hulporganisatie ook hoe mensen ongevallen met vuurwerk kunnen voorkomen. De tips zijn te vinden op een speciale website.