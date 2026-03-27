Obesitas onder zwangere vrouwen steeds groter probleem

Obesitas onder zwangere vrouwen vormt een groeiend probleem in de westerse samenleving, blijkt uit Frans onderzoek. Nederlandse artsen herkennen het probleem, schrijft het AD . “Het kan risico’s met zich meebrengen voor zowel moeder als kind”, aldus de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Volgens de Franse kinderarts Delphine Mitanchez die gespecialiseerd is in neonatologie, de zorg voor zieke of vroeggeboren zuigelingen, onderschatten overheden de risico’s van obesitas en zouden zij er meer aandacht aan moeten geven. De kinderarts zette internationale studies op een rij en publiceerde daarover in een Frans medisch-wetenschappelijk tijdschrift (Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine).

Geen officiële richtlijnen

Nederlandse artsen herkennen de gevaren, melden ze desgevraagd. “Obesitas is een steeds groter probleem, ook onder zwangere vrouwen, en het kan risico’s met zich meebrengen voor zowel moeder als kind”, laat de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) weten.

De Nederlandse overheid heeft geen officiële richtlijnen voor zwangere vrouwen met overgewicht. Medische beroepsorganisaties hebben wel adviezen en protocollen opgesteld, maar artsen hebben er in de praktijk regelmatig moeite mee om vrouwen aan te spreken op het feit dat ze ’te dik’ zijn.