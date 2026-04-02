Dokters van de Wereld vraagt grootste steden om noodfonds vrouwengezondheid

Dokters van de Wereld vraagt de vier grootste gemeenten te investeren in een gezondheidsnoodfonds voor ongedocumenteerde vrouwen.

Daarmee kan abortuszorg en HPV-zorg worden geregeld. Zorg die ongedocumenteerde vrouwen vaak niet krijgen, maar wel nodig hebben, zegt een woordvoerder. Gezien “de politieke keuzes van de landelijke overheid de afgelopen jaren”, hoopt de organisatie dat gemeenten opstaan voor de zorg.

HPV elimineren

In Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam leven de meeste ongedocumenteerden en bij hen wordt HPV bijna twee keer zo vaak gevonden als bij vrouwen die meedoen aan het bevolkingsonderzoek, onderzocht de organisatie.

HPV kan leiden tot baarmoederhalskanker, maar geen van de vier steden heeft een strijdplan tegen HPV bij deze vrouwen, aldus de woordvoerder. “Wij hebben ons ten doel gesteld HPV te elimineren, maar omdat het besmettelijk is, moet iedereen meedoen.”

Amsterdam heeft sinds kort een noodfonds voor abortus en Utrecht werkt hieraan, maar in Den Haag en Rotterdam is hier nog geen plan voor. (ANP)

