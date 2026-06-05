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Artsen klagen Philip Morris aan om ‘misleidende’ campagne

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Een groep artsen en gezondheidsfondsen dient vrijdag een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen een campagne van Philip Morris International (PMI). Volgens de artsen is de campagne misleidend. Met een “sturende” AI-tool zou PMI “op oneerlijke wijze” invloed proberen uit te oefenen op de Europese besluitvorming over tabaks- en nicotineproducten. “Dit is een georkestreerde lobbycampagne van een industrie die wereldwijd jaarlijks miljoenen mensen ziek maakt en doodt”, zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting.

De campagne in kwestie bestaat uit posters die momenteel in Nederlandse winkelgebieden te zien zijn. Op het affiche staat een QR-code die voorbijgangers leidt naar een website waar zij allerlei bezwaren tegen strengere regels rond tabak en nicotine aan kunnen klikken. Op basis daarvan krijgen ze een door AI gemaakt betoog aangereikt dat bij de Europese Commissie kan worden ingediend.

Beïnvloedingscampagne

“Dit is geen neutrale burgerparticipatie, maar een zorgvuldig ontworpen beïnvloedingscampagne die de indruk wekt dat mensen zelfstandig hun mening geven, terwijl zij in werkelijkheid een vooraf bepaalde richting worden gestuurd”, betoogt Danielle Cohen, longpatholoog bij het LUMC. “Er zijn tientallen buttons tegen strengere regelgeving, en slechts één button waarbij je kunt aangeven vóór strengere regelgeving te zijn.”

Verboden

De advocaten van de indieners stellen dat de campagne kan worden gekwalificeerd als tabaksreclame, wat verboden is. Bovendien zou de AVG niet goed worden toegepast op de website, “en dat terwijl mensen wordt gevraagd om aan te geven of ze roken of andere alternatieve tabaksproducten gebruiken. Dat zijn zeer gevoelige gegevens”, vindt advocaat Laura van Gijn. Daarom wordt ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast heeft de Rookvrije Generatie (Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds) geklaagd over de campagne bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Protest

Artsen en andere betrokkenen houden vrijdag op Utrecht Centraal een protestactie bij een van de locaties waar de posters van PMI te zien zijn. Met de klacht en de actie hopen ze bij te dragen “aan een bredere maatschappelijke discussie over de rol van de tabaksindustrie bij publieke consultaties en beleidsvorming”. (ANP)

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