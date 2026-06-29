WHO-baas: uitbraak hantavirus loopt ten einde

De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, verwacht dat de uitbraak van het hantavirus op zijn einde loopt.

Volgens de laatste cijfers, van halverwege vorige week, worden er wereldwijd nog dertig mensen actief gevolgd, aldus de verklaring van Tedros op X. Er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd.

Het aantal besmettingen in de uitbraak bleef beperkt tot dertien, aldus Tedros. Drie van hen, onder wie twee Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De situatie is volgens de WHO-baas stabiel.

Het Nederlandse cruiseschip de m/v Hondius werd begin mei wereldnieuws door de uitbraak tijdens een reis van Argentinië naar Kaapverdië. Het schip is inmiddels schoongemaakt en alweer aan een andere cruise begonnen.