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AP waarschuwt: Privacyrisico’s door gebruik menstruatieapps

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De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor het delen van, vaak zeer intieme, gegevens in menstruatieapps.

Monique Verdier, vicevoorzitter AP: “Meisjes en vrouwen noteren veel intieme informatie in deze apps. Dat maakt hen kwetsbaar. Bijvoorbeeld wanneer deze gevoelige informatie ongewild bij adverteerders terechtkomt. Want bij gratis apps ‘betaal’ je vaak met je gegevens. In dit geval met informatie over wanneer je seks hebt of overtijd bent.” De Autoriteit Persoonsgegevens roept dan ook op om terughoudend te zijn met het delen van gevoelige informatie en sluit onderzoek naar dit soort apps niet uit.

Menstruatieapp

Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een cyclusapp of vruchtbaarheidsapp, zo blijkt uit onderzoek. Met deze apps kunnen zij hun menstruatiecyclus of zwangerschap bijhouden, door bijvoorbeeld in te vullen wanneer zij ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten zij ervaren en wanneer zij seks hebben. De apps geven inzicht in het verloop van de cyclus en geven bijvoorbeeld aan wanneer een ovulatie kan plaatsvinden.

Controleer privacy

Deze apps verzamelen een grote hoeveelheid zeer persoonlijke gegevens. Het gaat om bijzondere persoonsgegevens, die volgens de wet extra beschermd moeten worden. De apps mogen deze gegevens in principe niet verzamelen, behalve wanneer iemand daarvoor bijvoorbeeld uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Onduidelijkheden

In de praktijk is niet duidelijk of de apps deze informatie met bijvoorbeeld advertentiepartners delen en of gebruikers daarover goed zijn geïnformeerd. De AP adviseert te controleren waarvoor je toestemming geeft als je de app installeert. Is de informatie onduidelijk of is er bijvoorbeeld geen mogelijkheid om het delen van gegevens af te wijzen, deel dan geen informatie die je privé wil houden.

Onduidelijkheden

In de praktijk is niet duidelijk of de apps deze informatie met bijvoorbeeld advertentiepartners delen en of gebruikers daarover goed zijn geïnformeerd. De AP adviseert te controleren waarvoor je toestemming geeft als je de app installeert. Is de informatie onduidelijk of is er bijvoorbeeld geen mogelijkheid om het delen van gegevens af te wijzen, deel dan geen informatie die je privé wil houden.

Hackers

Ook kunnen gevoelige gegevens in handen van hackers komen die mensen daarmee willen chanteren. “Informatie over jouw gezondheid, vruchtbaarheid en seksleven is voor niemand anders bedoeld, alleen voor jezelf”, zegt Verdier.

Apps moeten gegevens beschermen

De AP wijst aanbieders van deze apps erop dat ze moeten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In elk geval moeten de apps kunnen aantonen waarom het verzamelen en eventueel delen van bijzondere persoonsgegevens is uitgezonderd van het verwerkingsverbod in de AVG. Ook moeten ze duidelijk aangeven wat zij met de persoonsgegevens doen en appgebruikers daarover vooraf informeren. En ze moeten zorgen voor digitale weerbaarheid. Dat betekent dat zij passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om de persoonsgegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen datalekken.

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