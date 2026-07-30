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Thema: Preventie
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Britse gezondheidsdienst vreest ongekend hoge hittesterfte

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In het Verenigd Koninkrijk wordt de dood van duizenden mensen in mei en juni gelinkt aan de hitte. Het gaat tot dusver om 2877 sterfgevallen in Engeland en dat zijn er veel meer dan in heel 2025, meldt gezondheidsdienst UKHSA.

De dienst noemt het op basis van voorlopige cijfers aannemelijk dat dit jaar het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit wordt vastgelegd. Het record staat nu op 2985 en stamt uit 2022. Toen stegen temperaturen in Engeland tot boven de 40 graden.

Record komt dichtbij

Dat record komt nu al dichtbij. De UKHSA bracht de dood van 753 mensen in mei in verband met de hitte. De achtdaagse hittegolf in juni was nog veel dodelijker en wordt in verband gebracht met nog eens 2124 sterfgevallen. Het gaat nog wel om voorlopige cijfers.

Minister van Volksgezondheid Yvette Cooper reageert bezorgd en zei dat de zorg vroeger juist in wintermaanden onder druk stond. “Maar nu zien we dat de zomerhitte een steeds ernstigere impact heeft op de gezondheid van duizenden mensen.” (ANP)

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