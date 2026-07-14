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Zorgkantoren openen subsidieloket voor domeinoverstijgende preventie

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Zorgkantoren hebben het beleid Domeinoverstijgend Samenwerken (DOS) over de inzet van preventieve maatregelen 2026-2027 gepubliceerd. Daarmee kunnen zorgkantoren vanaf 2026 investeren in domeinoverstijgende preventieve maatregelen. Die moeten bijdragen aan het voorkomen, verminderen of uitstellen van Wlz-zorg.

De invoering van de Wet Domeinoverstijgende Samenwerking (DOS) per 1 januari 2026 heeft de financiering van preventieve zorgprojecten veranderd. Tot 1 januari 2026 konden gemeenten gebruikmaken van de Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS). Dit was een tijdelijke regeling van het ministerie van VWS met hetzelfde doel als de nieuwe DOS-wet.

Wet DOS

Zorgkantoren hebben de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiering van domeinoverstijgende samenwerkingsprojecten per 1 januari 2026 overgenomen. Waar de oude subsidieregeling SPUK-DOS een landelijk plafond kende van 27 miljoen euro, heeft de nieuwe subsidie voor de Wet DOS dat niet.

Domeinoverstijgende preventie

De wet DOS bevordert de samenwerking tussen die verschillende zorgdomeinen, en maakt het voor zorgkantoren mogelijk om rechtmatig te investeren in preventieve maatregelen vanuit de Wlz. Zo kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en kan mogelijk zwaardere en/of duurdere zorg voorkomen worden. Bij DOS werken zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren samen aan het versterken van welzijn en preventie, zodat deze zorg mogelijk wordt voorkomen.

Domeinoverstijgende subsidie

De subsidie is bedoeld voor gemeenten, zorgverzekeraars en/of de Dienst Justitiële Inrichting (DJI), die kansen zien voor een domeinoverstijgend project. Zij kunnen samen met hun regionale zorgkantoor gebruikmaken van het beschikbare beleidskader, het projectplan en de businesscaseformats. Op de websites van de zorgkantoren staan documenten met de voorwaarden, beoordelingscriteria en aanvraagprocedure. 

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