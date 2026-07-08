Limburgse GGD krijgt extra geld om overgewicht aan te pakken

Het provinciebestuur van Limburg trekt ruim 860.000 euro uit voor een project om overgewicht onder kinderen en gezinnen aan te pakken. De Limburgse GGD’en krijgen extra subsidie voor het uitbouwen van een hulpprogramma dat zich daarop richt.

In het project ‘Keigezond Limburg’ werken partijen als gemeenten, GGD’en en verzekeraars samen. Deelnemers die te zwaar zijn of obesitas hebben, worden ondersteund door een gratis coach en hulpverlener om gezonder te gaan leven. Het initiatief begon in zeven gemeenten en wordt verder uitgebreid naar vrijwel heel Limburg, stelt de provincie.

Gezondheidskloof verkleinen

Volgens Limburg helpt het project “gezondheidsverschillen” tussen Limburgers kleiner te maken. “Gemeenten, zorg en welzijn trekken samen op, waardoor gezinnen niet van loket naar loket hoeven, maar de hulp krijgen die ze nodig hebben,” zegt gedeputeerde Marc van Caldenberg (SP). Het aanvullende geld is bedoeld voor de komende twee jaar. Het streven is om permanente financiering te regelen.

Keigezond Limburg schatte eerder dat zo’n 28.000 Limburgse kinderen te zwaar zijn en dat dat er steeds meer worden. Door dat overgewicht lopen ze op jonge leeftijd een hoger risico op aandoeningen als obesitas, hart- en vaatziekten en leververvetting, stelt het initiatief op zijn website. “Ze hebben een lagere levensverwachting en een lagere kwaliteit van leven dan leeftijdgenoten zonder overgewicht. De oorzaak van het overgewicht is bijna altijd gerelateerd aan de leefstijl.” (ANP)