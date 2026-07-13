NZa: maak tempo met zorg voor te dikke kinderen

Zorgverzekeraars voldoen ‘gedeeltelijk tot grotendeels’ aan hun zorgplicht voor kinderen met overgewicht en obesitas. Dat moet beter, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa heeft de zorgverzekeraars individueel laten weten wat er goed gaat en wat zij kunnen verbeteren. De zorgautoriteit verwacht ook dat zorgverzekeraars goede voorbeelden met elkaar delen.

Ketenaanpak onvoldoende

Vanuit de zorgplicht van zorgverzekeraars verwacht de NZa dat zij de zorg voor hun verzekerden goed organiseren. Op dit moment is de ketenaanpak nog niet in alle regio’s beschikbaar en bekend en is het huidige aanbod nog onvoldoende. Voor een succesvolle ketenaanpak is het nodig dat zorgverzekeraars, gemeenten, GGD’en en zorgaanbieders goed afstemmen en samenwerken om te komen tot een dekkend en goed werkend aanbod in elke regio.