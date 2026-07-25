Vrijwilliger ontvangt eerste prik met nieuw ebolavaccin

Het eerste shot van een vaccin dat is ontwikkeld tegen de bundibugyavariant van het ebolavirus, is gezet bij een vrijwilliger. Dat meldt de Universiteit van Oxford. Het gaat om de eerste toediening bij een mens in de zogenoemde fase 1-testen, de testfase waarin medicatie voor het eerst wordt getest op mensen.

De bundibugyavariant van ebola gaat rond in onder meer de Democratische Republiek Congo en heeft aldaar tot een flinke uitbraak geleid. Hoewel schattingen met dergelijke virale infectieziekten altijd lastig zijn, zijn al zeker duizend doden gemeld als gevolg van ebola. Een veelvoud daarvan wordt vermoed een besmetting te hebben opgelopen.

49 mensen krijgen testshot

Voor de bundibugyavariant bestond aanvankelijk geen passend vaccin. Bestaande ebolavaccins moesten daarom worden aangepast, en het nieuwe vaccin de bijbehorende testfasen opnieuw doorlopen. De komende weken moeten nog 49 mensen een testshot krijgen, aldus de universiteit. (ANP)