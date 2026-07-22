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Thema: Sociaal Domein
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Veldhoven investeert in veerkrachtige buurten met herstelnetwerken

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Gemeente Veldhoven start met een proef voor ‘herstelnetwerken’, waarin inwoners gratis mentale hulptrainingen krijgen aangeboden. Het doel is om de veerkracht van inwoners en buurten te versterken. Zo is ondersteuning dichterbij en worden mensen eerder geholpen.

Via de gratis trainingen leren inwoners signalen van mentale problemen herkennen, een gesprek aan te gaan en iemand op weg te helpen naar passende ondersteuning. De trainingen zijn onderdeel van de Mental Health First Aid (MHFA)-methode. Binnen de aanpak van herstelnetwerken gebruiken inwoners hun vaardigheden in eigen kring, waardoor lokaal een netwerk van mentaal veerkrachtige inwoners ontstaat. Gemeente Veldhoven zoekt dan ook vooral inwoners die sociale binding hebben met de buurt waar ze wonen, bijvoorbeeld omdat ze er vrijwilligerswerk doen.

Preventie

Veldhoven groeit snel. Tegelijkertijd neemt de vraag naar zorg en ondersteuning toe. Daarom zet de gemeente steeds meer in op preventie, het versterken van sociale netwerken en de veerkracht van inwoners.

Wethouder Huub Stroeks: “We zien dat de druk op zorg en ondersteuning toeneemt. Juist daarom is het belangrijk om problemen vroeg te signaleren en te voorkomen waar dat kan. Dat vraagt niet alleen om goede voorzieningen, maar ook om inwoners die naar elkaar omkijken. Een luisterend oor of een gesprek op het juiste moment kan al veel verschil maken.”

‘Zelfredzame’ buurten

Met de herstelnetwerken zet Veldhoven een stap naar een ‘zelfdredzame’ samenleving waarin steun dichtbij is en inwoners zich gezien en geholpen voelen. Door kennis, aandacht en betrokkenheid in de buurt te vergroten, wil de gemeente bijdragen aan sterke en veerkrachtige buurten.

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Meer over:Preventie

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