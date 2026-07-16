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WHO: 45 procent risico op dementie kan worden vermeden of uitgesteld

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De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert voor het eerst op basis van wetenschappelijk bewijs dat verschillende gezonde leefstijlmaatregelen het risico op dementie kunnen verlagen. Hoewel dementie niet kan worden genezen, kan tot 45 procent van het risico worden toegeschreven aan beïnvloedbare risicofactoren, zoals roken, alcoholgebruik en sociale isolatie.

In de gisteren verschenen richtlijn staat concreet, op bewijs gebaseerd gereedschap voor dementiepreventie.  “We weten vandaag de dag meer dan ooit over de factoren die het risico op dementie vergroten. Deze richtlijnen vertalen die kennis naar concrete acties,” zegt dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. “Landen beschikken nu over duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen die zij direct kunnen toepassen om de cognitieve gezondheid van mensen te beschermen.”

De WHO adviseert verschillende gezonde leefstijlmaatregelen om het risico op dementie te verlagen. Daaronder vallen cognitieve training, cognitieve stimulatie en deelname aan sociale activiteiten voor volwassenen met een normaal cognitief functioneren of met lichte cognitieve beperkingen.

“Hiermee hebben we gereedschap in handen waarmee zorgsystemen dementiepreventie direct kunnen integreren in de reguliere zorg, zoals de huisartsenpraktijk of de ouderenzorg,” stelt Sebastian Köhler, hoogleraar neuroepidemiologie Maastricht UMC+/ Universiteit Maastricht en mede-voorzitter van de verantwoordelijke WHO-richtlijn commissie.

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