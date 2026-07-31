Nederlanders brengen steeds meer levensjaren in slechte gezondheid door

In Nederland is de periode van slechte gezondheid aan het einde van het leven tussen 1990 en 2023 met maar liefst 2,8 jaar gestegen. Dit blijkt uit een omvangrijke studie gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet Public Health.

Ziektebed

Wereldwijd nam de duur van het ziektebed in deze periode toe met gemiddeld 1,9 jaar. Nederland behoort daarmee tot de landen waar deze morbiditeitskloof het sterkst is gegroeid. Koplopers met de allerlangste periodes van slechte gezondheid zijn de Verenigde Staten, Canada en Australië.

In Nederland is tussen 1990 en 2023 het percentage levensjaren in slechte gezondheid gestegen van 13,2 procent naar 15,7 procent. Omdat de algemene levensverwachting in diezelfde periode eveneens steeg, nam de gemiddelde lengte van het ziektebed in ons land toe van iets meer dan 10,2 jaar naar maar liefst 12,9 jaar.

Volgens de onderzoekers dwingen de uitkomsten tot een strategische verschuiving in de gezondheidszorg. Waar de medische focus lange tijd primair lag op het verlengen van de levensduur, is een verschuiving naar ‘gezond ouder worden’ cruciaal. Dit levert niet alleen maatschappelijke winst op, maar volgens economische modellen ook aanzienlijk meer financieel voordeel dan investeringen in louter levensverlengende behandelingen.