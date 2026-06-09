EU maakt 16,5 miljoen euro vrij voor bestrijding ebola-uitbraak 

De EU maakt 16,5 miljoen euro vrij om de meest recente ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda tegen te gaan. Dat meldt Eurocommissaris Hadja Lahbib (Crisisbeheer) na een bezoek aan Congo en overleg met de Afrikaanse Unie en de Afrikaanse Centra voor Ziektebestrijding en Preventie.

Er gaat 6,5 miljoen euro naar training voor zorgmedewerkers aan de frontlinie en 5 miljoen euro naar de Wereldgezondheidsorganisatie voor de aanschaf van bijvoorbeeld beschermende pakken. De Commissie doneert ook 5 miljoen euro aan testapparatuur, zoals laboratoriumtestkits.

‘Virussen houden geen rekening met grenzen’

“Gezondheidsveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid: virussen houden geen rekening met grenzen”, aldus Lahbib. Vorige maand had de EU ook al 15 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de bestrijding van het virus.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) is ook in contact met zijn Afrikaanse evenknie, waar het mogelijk bij kan staan.

Bundibugyo-variant

Dat de dodelijke en besmettelijke ziekte zich weer verspreidt, leidt al weken internationaal tot bezorgdheid. De autoriteiten maakten halverwege mei bekend dat sprake was van een uitbraak van de bundibugyo-variant van ebola. De ziekte heeft in de periode daarvoor vermoedelijk wekenlang ongemerkt kunnen rondgaan. Dat betekent dat gezondheidspersoneel op achterstand staat bij pogingen de uitbraak te bestrijden. Het officiële dodental in Congo ging deze week de honderd voorbij. (ANP)