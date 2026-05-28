Cosmeticagebruik tieners leidt tot huidproblemen

Door influencers op sociale media gebruiken tieners en jongvolwassenen veel te veel cosmetica. Bijna 90 procent van de Nederlandse dermatologen ziet geregeld patiënten met huidproblemen, meldt het AD .

Dermatologen van het ziekenhuis Alrijne in Leiden deden onderzoek onder hun collega’s naar cosmeticagebruik. Ruim 88 procent van de ondervraagde huidartsen ziet patiënten met irritatie-eczeem, clownseczeem (rode, schilferige huid met puistjes rond de mond, neus of ogen), allergische reacties en acne door cosmetica.

Online

“Je ziet online duizend-en-een zogenaamde specialisten die een dagelijkse huidverzorging met tien of twaalf stappen aanprijzen, en dat wordt steeds meer genormaliseerd”, zeggen dermatologen Sebastiaan van der Bent en Mila Poelhekken, die het onderzoek onder 168 Nederlandse collega’s uitvoerden. “Dus dachten wij: wat vinden de échte huidexperts, de dermatologen, daarvan? Wij blijken lang niet de enigen te zijn die zich zorgen maken.” (ANP)