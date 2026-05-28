Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Cosmeticagebruik tieners leidt tot huidproblemen

,

Door influencers op sociale media gebruiken tieners en jongvolwassenen veel te veel cosmetica. Bijna 90 procent van de Nederlandse dermatologen ziet geregeld patiënten met huidproblemen, meldt het AD.

Dermatologen van het ziekenhuis Alrijne in Leiden deden onderzoek onder hun collega’s naar cosmeticagebruik. Ruim 88 procent van de ondervraagde huidartsen ziet patiënten met irritatie-eczeem, clownseczeem (rode, schilferige huid met puistjes rond de mond, neus of ogen), allergische reacties en acne door cosmetica.

Online

“Je ziet online duizend-en-een zogenaamde specialisten die een dagelijkse huidverzorging met tien of twaalf stappen aanprijzen, en dat wordt steeds meer genormaliseerd”, zeggen dermatologen Sebastiaan van der Bent en Mila Poelhekken, die het onderzoek onder 168 Nederlandse collega’s uitvoerden. “Dus dachten wij: wat vinden de échte huidexperts, de dermatologen, daarvan? Wij blijken lang niet de enigen te zijn die zich zorgen maken.” (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Preventie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:10 Cosmeticagebruik tieners leidt tot huidproblemen
27 mei 2026 Fit erin, fit eruit: minder complicaties en kortere ligduur dankzij landelijk prehabilitatieprogramma
27 mei 2026 Gezondheidsraad raadt vaccinatieprogramma tegen meningokokken wederom af
22 mei 2026 Radboudumc neemt patiënt met mogelijke ebola-infectie op
22 mei 2026 Persoon met hantavirus van thuisquarantaine naar ziekenhuis

Interessant voor u

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties