Gezondheidsraad raadt vaccinatieprogramma tegen meningokokken wederom af

De Gezondheidsraad adviseert om vaccinatie tegen meningokokken B voorlopig niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. De voordelen van een vaccinatieprogramma wegen niet op tegen de nadelen. Dat schrijft de raad in een advies aan de minister van VWS.

Meningokokkenziekte is een zeer ernstige ziekte die hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kan veroorzaken. De B-infecties komen vooral voor bij kinderen onder de 5 jaar en jongeren tussen de 15 en 24 jaar. De ernst van de ziekte geeft de Gezondheidsraad aanleiding om vaccinatie te overwegen.

Ziekenhuisopname

“Het aantal ziektegevallen door meningokokken B is momenteel relatief laag in Nederland”, schrijft de Gezondheidsraad. In 2025 werden 26 jonge kinderen en 32 adolescenten ziek van het virus. In beide groepen was er 1 sterfgeval. “In welke mate die aantallen verminderd kunnen worden met vaccinatie is onzeker.”

Daar staat tegenover dat invoering van vaccinatie zou betekenen dat jaarlijks ongeveer 170.000 jonge kinderen 3 doses toegediend krijgen van een vaccin, dat relatief vaak leidt tot hoge koorts. “Dit kan bij zeer jonge kinderen aanleiding zijn voor ziekenhuisopname. Daar komt bij dat voor adolescenten niet bekend is of bescherming door vaccinatie lang genoeg aanhoudt en dat het vaccin geen groepsbescherming geeft.”

Heroverwegen

Omdat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen, adviseert de Gezondheidsraad – net als in voorgaande jaren – om de vaccinatie niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Het aantal ziektegevallen door meningokokken B wordt gemonitord. Bij een toename van het aantal ziektegevallen kan het advies worden heroverwogen. De Gezondheidsraad adviseert ook opnieuw als er een nieuw vaccin beschikbaar komt, of als de dosering wordt herzien.