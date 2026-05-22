Persoon met hantavirus van thuisquarantaine naar ziekenhuis

De persoon bij wie recent het hantavirus is vastgesteld, zat in Nederland in thuisquarantaine. Uit voorzorg is diegene opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Het bemanningslid had nauw contact met zieke mensen met het andesvirus aan boord van het cruiseschip Hondius.

Hoewel de persoon in quarantaine zat, brengt de GGD eventuele contacten van de patiënt in kaart, aldus het RIVM. Een woordvoerder wist nog niet direct hoe de situatie met eventuele huisgenoten zit, behalve dat als die er zijn, zij ook in quarantaine zitten dan wel moeten.

Isolatie

De persoon ligt in isolatie in het ziekenhuis. Waar dat is, deelt het RIVM niet. Ook verdere persoonlijke informatie over de patiënt geeft het RIVM niet, zoals in welke regio diegene woont. Laboratoriumonderzoeken van de Rijksgezondheidsdienst en van het Erasmus MC hebben het virus aangetoond. Dat voeren de organisaties elke week bij alle mensen in quarantaine in Nederland uit.

Omdat het schip in de haven van Rotterdam aankwam, heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond momenteel 23 mensen in quarantaine onder toezicht. “Die zijn allemaal nog altijd negatief getest”, aldus een woordvoerder. “Maar het virus heeft een incubatietijd, dus dat kan nog veranderen. Daarom zitten mensen ook in isolatie.” (ANP)

