Geen van opvarenden Hondius in Rotterdam besmet

Geen van de personen die zich nog op het Nederlandse cruiseschip Hondius bevonden toen het aanmeerde in Rotterdam is besmet met het hantavirus. Ook vertonen zij geen klachten, meldt minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) donderdag in een brief aan de Kamer.

Het schip werd getroffen door een uitbraak van het hantavirus; drie mensen kwamen als gevolg daarvan te overlijden. Toen het schip maandag aankwam in Rotterdam, waren er nog 27 personen aan boord, onder wie 25 bemanningsleden.

Thuisquarantaine

De andere twee waren een Nederlandse arts en verpleegkundige. Een aantal Nederlandse bemanningsleden is in thuisquarantaine gegaan. Buitenlandse opvarenden, die niet direct kunnen terugreizen naar hun thuisland, verblijven in quarantaine in wooncabines in de haven van Rotterdam.

De opvarenden zullen wekelijks worden getest, ook als zij geen klachten krijgen.

Een Nederlandse patiënt en opvarende van de Hondius die op 7 mei werd opgenomen in het Radboudumc en later positief werd getest op het hantavirus heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. Deze persoon gaat in zelfisolatie. (ANP)

