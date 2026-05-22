Radboudumc neemt patiënt met mogelijke ebola-infectie op

In het Radboudumc in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een lage verdenking op ebola. Dat bevestigt zowel een woordvoerder van het RIVM als van het ziekenhuis aan het ANP. De patiënt ligt op een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziekten zoals ebola.

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding heeft daarom verzocht. De patiënt krijgt medische zorg en diagnostiek, zodat onderzocht kan worden of daadwerkelijk sprake is van ebola.

Uitslag in weekend bekend

Volgens een woordvoerder van het Radboudumc wordt de patiënt getest op ebola en wordt de uitslag daarvan in de loop van het weekend verwacht.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan niet zeggen hoe de patiënt het maakt, of het om een Nederlander gaat en of er maatregelen worden genomen aan de hand van de mogelijke besmetting. De woordvoerder van zorgminister Sophie Hermans laat weten dat die vragen voor het RIVM en het ziekenhuis zijn.

Deze week waarschuwde het Rode Kruis al voor de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. (ANP)