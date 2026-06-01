Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Minder jongeren blootgesteld aan tabaksrook

,

In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Landelijke Jeugdmonitor op basis van cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor.

Het gaat dan om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen.

Meeroken

De afname zit vooral bij de 18- tot 25-jarigen die minstens één keer per week meeroken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2025 rookte 16 procent van de 12- tot 18-jarigen en 18 procent van de 18- tot 25-jarigen minstens één keer per week mee. In 2019 was dat nog 21 procent en 33 procent. Tussen 2019 en 2021 daalde het aandeel bij beide leeftijdsgroepen. In de jaren daarna bleef het vrij stabiel. Onder kinderen jonger dan 12 jaar was het aandeel dat wekelijks meerookt in de hele periode lager en veranderde bijna niet.

Er zijn ook jongeren die wel meeroken, maar bij wie dit minder dan wekelijks voorkomt. In 2025 was het aandeel 18- tot 25-jarigen dat minstens wekelijks meerookt lager dan in 2019; het aandeel dat minder dan wekelijks meerookt bleef gelijk. Bij jongeren van 12 tot 18 jaar daalde het aandeel dat minder dan wekelijks meerookt in die periode.

Reageer op dit artikel
Meer over:Preventie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

1 jun 2026 Toekomstbestendige zorg begint óók aan tafelOpinie
1 jun 2026 Minder jongeren blootgesteld aan tabaksrook
1 jun 2026 Microbioloog Kluytmans: spreiding coronapatiënten kwam net op tijd op gang
28 mei 2026 Cosmeticagebruik tieners leidt tot huidproblemen
27 mei 2026 Fit erin, fit eruit: minder complicaties en kortere ligduur dankzij landelijk prehabilitatieprogramma

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties