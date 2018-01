Bewoner omgekomen bij brand in zorgcomplex Buren

Bij een brand in een appartementencomplex in de Gelderse plaats Buren is een bewoner om het leven gekomen. De brand woede op de bovenste verdieping, die gehuurd wordt door een ggz-organisatie. Dat meldt Omroep Gelderland.

De bewoners van de andere zeven appartementen op die verdieping zijn opgevangen in een verzorgingshuis in Buren.

Rond 07.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie doet nog onderzoek, aldus Omroep Gelderland.