myTomorrows wil nieuw middel sikkelcelziekte toegankelijk maken

myTomorrows en Emmaus Life Sciences Inc. gaan samenwerken aan een project dat een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van sikkelcelziekte in de EU, Turkije, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika toegankelijk moet maken.

Het programma richt zich op het beschikbaar maken van het middel L-glutamine voor de behandeling van patiënten met sikkelcelziekte, bij wie andere beschikbare behandelingsopties niet hebben gewerkt. Het biedt artsen in de EU, Turkije, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika de mogelijkheid L-glutamine voor te schrijven aan daarvoor in aanmerking komende patiënten, nog voordat het officieel is goedgekeurd in deze landen.

Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedaandoening die leidt tot episodes van hevige pijn en die mogelijkerwijs kan resulteren in aantasting van organen, beroertes en verschillende andere ernstige bijwerkingen. Sikkelcelziekte treft ongeveer 80 duizend patiënten in Europa en miljoenen wereldwijd.

"We zijn er trots op dat we door onze samenwerking met myTomorrows artsen en hun patiënten in de EU, Turkije, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika vroegtijdig toegang te kunnen bieden tot L-glutamine, terwijl we bezig zijn goedkeuring in Europe aan te vragen”, zegt Yutaka Niihara, bestuursvoorzitter en CEO van Emmaus.

Oud-minister Ronald Plasterk is sinds 1 december aan het werk bij de Amsterdamse onderneming myTomorrows. Het in 2013 opgerichte bedrijf probeert medicijnen en medische technieken zo snel mogelijk bij patiënten te krijgen