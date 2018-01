'Problemen De Friesland reden voor fusie met Zilveren Kruis'

Zorgverzekeraar De Friesland is slecht georganiseerd. Er is een 'onduidelijke structuur' met 'onduidelijke verantwoordelijkheden'. Dat is, naast de problemen bij FBTO, reden voor de samenvoeging van De Friesland en Zilveren Kruis. Dit stelde moederbedrijf Achmea donderdag voor de Ondernemingskamer, zo meldt het FD.

De ondernemingsraad van De Friesland spande een zaak aan om fusie met Zilveren Kruis tegen te houden. De or vreest verlies van autonome en van hoogwaardige banen in Friesland.

De directe aanleiding voor de fusie van de twee merken zijn financiële problemen bij FBTO, dat onder De Friesland valt, zo liet Achmea eerder weten. De fusie moet voorkomen dat De Friesland steeds moet bijspringen als FBTO in nood zit. Tegenvallers zouden zo breder worden gedragen.

De ondernemingsraad betwist echter de noodzaak van het besluit en stelt dat FBTO dan ook zonder de Friesland onder Zilveren Kruis kan worden gehangen. Bij zo’n verplaatsing zou FBTO ondanks een eigen vermogen van 88 miljoen euro op 0 euro moest worden gewaardeerd, werpt Achmea tegen, en dat is onwenselijk omdat het tot discussies met kredietbeoordelaars zou hebben geleid.

Achmea stelt nu ook dat niet alleen de problemen bij FBTO reden zijn voor de fusie. Door de problemen bij FBTO zouden ook organisatorische problemen bij De Friesland aan het licht gekomen zijn. Bovendien was Achmea al langer van plan 'synergievoordelen' te behalen door de organisaties van de zorgdivisies samen te voegen. De beslissing is nu alleen vervroegd.

Voor de Ondernemingskamer konden de twee partijen niet nader tot elkaar komen. De Ondernemingskamer doet over drie weken uitspraak, aldus het FD. De samenvoeging van De Friesland en Zilveren Kruis zou op 1 januari 2018 van kracht worden, maar is opgeschort in afwachting van de behandeling door de Ondernemingskamer.