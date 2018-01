Samenvoeging De Friesland met Zilveren Kruis opgeschort

De raad van bestuur van Achmea en de directie van De Friesland Zorgverzekeraar hebben besloten de organisatorische samenvoeging van Zilveren Kruis en De Friesland niet zoals gepland te laten plaatsvinden per 1 januari 2018. De samenvoeging is opgeschort in afwachting van de behandeling door de Ondernemingskamer van een verzoekschrift van de ondernemingsraad.

De juridische fusie tussen De Friesland en Zilveren Kruis is wel al gerealiseerd, namelijk per 31 december 2017. “Dit is een formele stap die we moesten zetten om tijdig uitvoering te geven aan het herstelplan voor FBTO Zorg, dat we hebben afgesproken met De Nederlandsche Bank”, aldus de twee organisaties in een gezamenlijke persverklaring. Voor de medewerkers van De Friesland verandert er vooralsnog niets; zij blijven deel uitmaken van dezelfde afdeling en houden dezelfde leidinggevende.

De ondernemingsraad (OR) van De Friesland Zorgverzekeraar verzet zich tegen de samenvoeging met Zilveren Kruis, uit vrees voor verlies van werkgelegenheid bij De Friesland. Over werkgelegenheidsgaranties in Leeuwarden en het borgen van de eigenheid van De Friesland voert de OR gesprekken met de raad van bestuur van Achmea (het moederbedrijf van Zilveren Kruis) en de directie van De Friesland. "Alle partijen hebben daarbij als doel er samen uit te komen, zodat de procedure bij de Ondernemingskamer niet nodig is", aldus Zilveren Kruis en De Friesland.

De Ondernemingskamer in Amsterdam behandelt het verzoekschrift van de OR op 11 januari 2018.

Samenvoeging

Achmea maakte in september bekend Zilveren Kruis en De Friesland op 1 januari 2018 samen te gaan voegen. De aanleiding hiervoor waren de tegenvallende resultaten bij FBTO Zorg, onderdeel van De Friesland. De samenvoeging zou geen gevolgen hebben voor klanten, zo liet Achmea weten. De merken De Friesland en FBTO blijven bestaan en blijven beide gevestigd in Friesland.

De FNV is van meet af aan kritisch over de voorgenomen samenvoeging en denkt dat deze gebaseerd is op kostenoverwegingen. Ook de OR van De Friesland ziet de plannen niet zitten en wist in november honderden medewerkers van De Friesland te mobiliseren voor een protestdemonstratie. De OR ziet liever dat de zorgverzekeraar zelfstandig blijft, onder meer omdat als gevolg van de samenvoeging De Friesland de zeggenschap over het eigen vermogen van 460 miljoen euro zou kunnen verliezen.