Grote overname fysiotherapiepraktijken

,

TopzorgGroep neemt FysioHolland over, een keten met zo’n honderd fysiopraktijken.

De organisatie is nu de grootste aanbieder van fysiotherapie in ons land, maar wordt ook in andere zorgdisciplines een steeds belangrijkere speler. Dat schrijft De Telegraaf.

Landelijke dekking

Met de overname is een bedrag van ‘ettelijke miljoenen’ gemoeid, zo laat het bedrijf weten. Na deze deal heeft TopzorgGroep zo’n zeshonderd locaties verspreid over het land. “Ons doel is om landelijke dekking te creëren: binnen een straal van dertig kilometer willen we een locatie hebben waar we onze zorg aanbieden”, zegt ceo en oprichter Ivo van Loo. “Daar zitten we al bijna. Alleen in Groningen en Friesland zijn we nog te weinig aanwezig. In Noord-Holland moeten we ook nog een stukje”, schetst hij.

Naast fysiotherapie biedt de zorggroep onder meer revalidatiezorg, ergotherapie, psychologische zorg, leefstijlcoaching en arbodiensten. Sinds de oprichting in 2019 heeft TopzorgGroep meer dan vijftig overnames gedaan. (ANP)

