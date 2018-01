ACM geeft ontheffing voor overname zorg failliet Virenze

Ggz-aanbieder Parnassia heeft van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een ontheffing gekregen om een deel van de zorg aan de patiënten van het failliete Virenze over te nemen. Een definitieve beoordeling volgt later. Dat heeft de kartelwaakhond woensdag bekendgemaakt.

Parnassia had de ACM op 29 december om toestemming gevraagd voor de overname. Aan de ontheffing die nu is verleend is het voorschrift verbonden dat Parnassia na de overname geen stappen zal zetten gericht op (verdere) organisatorische of operationele integratie, zolang de ACM nog geen definitieve toestemming heeft gegeven.

Normaal gesproken mogen ondernemingen pas een concentratie tot stand brengen als de ACM hiervoor definitieve toestemming heeft gegeven na een inhoudelijke beoordeling. De ACM kan hierop een uitzondering maken als sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een faillissement. De kartelwaakhond is nog bezig met de inhoudelijke beoordeling of de concentratie door mag gaan.

Failliet

Virenze, een ggz-instelling met dertig vestigingen in het land, werd in december door de rechter formeel failliet verklaard. Parnassia wil er middels een overname voor zorgen dat de patiënten van Virenze hun behandeling kunnen voortzetten. Ook ggz-aanbieder MET ggz wil een deel van de zorg overnemen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verleende in een spoedprocedure al goedkeuring voor de overname. De zorgautoriteit toetst bij fusies in de zorg of de procedure goed verlopen is, dus of partijen hun plannen hebben afgestemd met hun personeel, cliënten en andere belanghebbenden.