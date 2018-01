Eerste ziekenhuis neemt kijksluiter in gebruik

Niet een bijsluiter maar een Kijksluiter. Dat is een korte animatievideo die in begrijpelijke spreektaal de informatie van de bijsluiter uitlegt. Ziekenhuis IJsselland in Capelle aan den IJssel is het eerste ziekenhuis dat de Kijksluiter in gebruik neemt. Vanaf 22 januari ontvangen alle patiƫnten van Regioapotheek IJsselland een Kijksluiter in hun e-mail na afhalen van hun geneesmiddel.

De Regioapotheek van het IJsselland Ziekenhuis heeft deze laagdrempelige vorm samen met de afdeling Patiëntenvoorlichting en Stichting Kijksluiter ontwikkeld.

De reden is dat patiënten vaak weinig begrijpen van de bijsluiter in de verpakking van het medicijn. Volgens VWS-rapporten wordt zo’n 30 tot 40 procent van de uitgegeven geneesmiddelen verkeerd gebruikt. Het juiste gebruik van geneesmiddelen kan gezondheidsschade voorkomen en kosten besparen – mogelijk miljarden aan indirecte kosten.

Betrouwbaar

De informatie is ingewikkeld. Toch blijkt uit onderzoek van Nivel dat 90 procent van de bevolking de bijsluiter raadpleegt en ziet als meest betrouwbare bron. Kijksluiter speelt daar op in. Het is een bibliotheek met ruim vijfduizend filmpjes, voor ongeveer 80 procent van de geneesmiddelen.

In de video’s wordt de belangrijkste informatie uit de officiële bijsluiter uitgelegd aan de gebruiker. Kijksluiter is inhoudelijk volledig gebaseerd op de bijsluiter, maar vervangt deze niet. De filmpjes zijn in het Nederlands, met ondertiteling voor doven en slechthorenden, maar ook in het Engels, Turks en Arabisch. De informatie is ook afgestemd op geslacht, leeftijd en indicatie.