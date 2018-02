Gilde Healthcare investeert in healthcare intelligence

Gilde Healthcare heeft een belang genomen in Performation. Met de toetreding van Gilde als investeerder krijgt Performation meer financiële armslag om haar positie als marktleider in business intelligence in de zorgsector te verstevigen.

Performation biedt informatiediensten bedoeld voor versterking van operationele, tactische en strategische besturing van zorginstellingen. Medisch specialisten en bestuurders gebruiken rapportages over onder meer kwaliteit, kosten, omzet en bedrijfsvoering voor het managen van hun instelling. De vraag naar dergelijke gestructureerde business intelligence groeit jaarlijks met zo’n 10 tot 15 procent. “Beter inzicht maakt het mogelijk om de zorgkwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen,” aldus Hugo de Bruin, partner bij Gilde Healthcare.

Daarmee past de investering in Performation goed bij het profiel van Gilde Healthcare, aldus De Bruin. “Wij zoeken bedrijven die bijdragen aan de verbetering van zorg. De samenwerking van Performation met IKNL is hier een goed voorbeeld van; Performation ondersteunt dit oncologisch kennisinstituut bij het rapporteren van de kwaliteit van kankerbehandelingen. Met deze informatie wordt de oncologische zorg in Nederland ieder jaar verbeterd. Daarnaast zien we dat niet alleen zorgbestuurders, maar ook patiënten en artsen een steeds grotere behoefte hebben aan informatie. Performation maakt de informatie bruikbaar en toegankelijk.”

Groei

De laatste jaren is Performation flink gegroeid. “De investering van Gilde Healthcare geeft ons de ruimte om nieuwe producten te introduceren die ziekenhuizen en andere zorginstellingen beter bestuurbaar maken. Dat doen we enerzijds door zelf producten te ontwikkelen, zoals ons succesvolle Notiz product voor dagelijkse controle van de zorgprocessen. Anderzijds kijken we ook naar strategische overnames”, aldus Steven Lugard, CEO Performation. “De recente overname van de startup Datinzo is daar een mooi voorbeeld van. Het verstevigt onze positie als integrale aanbieder van business intelligence voor de zorgsector.”

Gilde Healthcare is een gespecialiseerde Europese investeringsmaatschappij gericht op de zorgsector. De portefeuille bevat zorgverleners, toeleveranciers en producenten van medische producten en overige dienstverleners actief in de zorgsector. Gilde Healthcare heeft sinds 2001 800 miljoen euro opgehaald met haar gespecialiseerde fondsen. Hoeveel Gilde Healthcare in Performation steekt is niet duidelijk. Volgens Lugard gaat het om "een stevige participatie".