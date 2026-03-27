Voorjaarsnota: zorguitgaven dalen met honderden miljoenen

De zorguitgaven vallen de komende jaren honderden miljoenen lager uit dan eerder werd gedacht, maar daar gaat de premiebetaler per saldo weinig van merken. De zorgpremie daalt weliswaar, maar daar zet het kabinet een belastingverhoging tegenover. De meevaller op de begroting is namelijk nodig om tegenvallers bij met name de sociale zekerheid op te vangen.

Dat staat in de voorjaarsnota die minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin worden de lopende begroting en de verwachtingen voor de komende jaren bijgesteld voor mee- en tegenvallers. Daarnaast zijn daar nu de financiële afspraken uit het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA in verwerkt.

Vaste uitgavenkaders

Heinen hamert op het belang van vaste uitgavenkaders, waarbij tegenvallers worden opgevangen door besparingen elders. De inkomsten bewegen juist mee met de economische ontwikkeling. Daardoor daalt het tekort in goede tijden en stijgt het als de economie tegenzit. De begroting werkt zo als ‘schokdemper’ en dat is gezien de huidige onzekerheid extra belangrijk, aldus de minister. In de ramingen is geen rekening gehouden met de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten.

Aan de inkomstenkant bevat deze voorjaarsnota een forse meevaller. Er komt naar verwachting 5 miljard euro meer binnen dan eerder werd begroot, met name via de winstbelasting voor bedrijven. Maar de oplopende energieprijzen maken ook die inschatting onzeker. (ANP)