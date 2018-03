Amado Zorg opent woonzorgcomplex voor dementerenden in Dronten

Amado Zorg, een organisatie die zorg biedt aan vooral dementerende ouderen, opent een tweede woonzorgcomplex. Naast de locatie Kraggenburg, waar plaats is voor dertien bewoners, laat Amado Zorg een complex bouwen voor 23 dementerenden in Dronten.

Dat meldt de zorginstelling op 28 februari in een persbericht. Ook zijn de plannen aan de buurt gepresenteerd. De bouw start voor de zomer. De locatie voor kleinschalige zorg van Amado Zorg in Dronten wordt medio 2019 geopend.

Geheugenproblemen

De woonzorgvoorziening zal plaats bieden aan 23 appartementen, daarvan zijn er zes op de begane grond. Daarnaast komen er twee gezamenlijke woonkamers, een professionele keuken en ruimtes voor activiteiten.



De doelgroep bestaat uit ouderen met enige vorm van geheugenproblemen in de gemeente Dronten en omstreken. Op dit moment merkt Amado Zorg dat door het beperkt aantal plaatsen in Dronten families vaak uitwijken naar randgemeenten of zelfs andere plekken in Nederland.