Philips en Hologic worden partners in mammografie

Philips gaat een meerjarige samenwerking aan met Hologic, een Amerikaanse producent van medische apparatuur. De bedrijven gaan technologische kennis delen op het gebied van mammografie.

Dat meldt Philips op 2 maart via haar website. Financiële details over het wereldwijde partnerschap zijn niet bekend gemaakt.

3D-mammografie

Hologic is gespecialiseerd op gezondheid van vrouwen en staat bekend om haar innovatieve mammografie-technologieën. Philips is toonaangevend op het gebied van echografie, MRI, CT en röntgen. Bovendien heeft het bedrijf ondersteunende diensten als onderhoud, upgrade, trainingen en operationele beheersdiensten. Samen kunnen Philips en Hologic ziekenhuizen een complete set diagnostische beeldvormingssystemen, software en services aanbieden voor borstonderzoek en diagnose van vrouwen.



Een van de producten die Philips door de samenwerking op de markt kan brengen is Hologic’s nieuwste 3D-mammografiesysteem.