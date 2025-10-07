Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Frisius MC en Medtronic starten partnerschap

,

Het Centrum Hart-Vaat van Frisius MC en Medtronic zijn een meerjarig strategisch partnerschap aangegaan.

Doel van de samenwerking is de hart- en vaatzorg in Friesland toekomstbestendig te organiseren, in een periode waarin de druk op de zorg de komende jaren fors zal toenemen.

Dubbele vergrijzing

De dubbele vergrijzing stelt Friesland voor stevige zorguitdagingen. Het aantal ouderen stijgt snel, mensen leven langer en steeds meer patiënten kampen met meerdere hart- en vaataandoeningen tegelijk. Tegelijkertijd nemen personeelstekorten toe en worden volume- en kwaliteitsnormen strenger. De druk op de zorg groeit, maar Centrum Hart-Vaat van Frisius MC ziet daarin naar eigen zeggen juist aanleiding om te vernieuwen.

Waardegedreven zorg

De partners kiezen voor waardegedreven zorg waarbij kwaliteit van leven, doelmatigheid en patiënttevredenheid centraal staan. Het Centrum Hart-Vaat wil zorgcapaciteit inzetten daar waar die het meest nodig is, het juiste behandeltraject kiezen voor elke patiënt, en financieringsmodellen ontwikkelen die waarde daadwerkelijk belonen.

Wachttijden korter

De samenwerking met Medtronic fungeert als versneller. De afgelopen jaren boekte het ziekenhuis al tastbare resultaten in het TAVI-programma: bijna 40 procent meer behandelde patiënten met dezelfde middelen, kortere wachttijden en betere benutting van het cathlab. Deze aanpak wordt nu verbreed naar slimme zorgpaden voor betere doorstroming en doelmatigheid, hybride zorg om de groeiende zorgvraag deels op afstand te kunnen opvangen, optimale inzet van capaciteit, zonder dat de druk op medewerkers toeneemt en medische innovatie en digitale tools om de zorg en ambities te ondersteunen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Medisch specialistenPassende zorgSamenwerkingTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:35 Frisius MC en Medtronic starten partnerschap
4 sep 2025 Artsen schrappen behandelingen waarvoor hard bewijs ontbreekt
2 jul 2025 FMS: ‘Zet personeelstekort bovenaan de politieke agenda’
14 mei 2025 Tweede Kamer neemt wet kwaliteitsregistraties aan
22 apr 2025 Nieuw model helpt bij inschatten sterfterisico na heupfractuur

Reader Interactions

Reacties