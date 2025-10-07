Frisius MC en Medtronic starten partnerschap

Het Centrum Hart-Vaat van Frisius MC en Medtronic zijn een meerjarig strategisch partnerschap aangegaan.

Doel van de samenwerking is de hart- en vaatzorg in Friesland toekomstbestendig te organiseren, in een periode waarin de druk op de zorg de komende jaren fors zal toenemen.

Dubbele vergrijzing

De dubbele vergrijzing stelt Friesland voor stevige zorguitdagingen. Het aantal ouderen stijgt snel, mensen leven langer en steeds meer patiënten kampen met meerdere hart- en vaataandoeningen tegelijk. Tegelijkertijd nemen personeelstekorten toe en worden volume- en kwaliteitsnormen strenger. De druk op de zorg groeit, maar Centrum Hart-Vaat van Frisius MC ziet daarin naar eigen zeggen juist aanleiding om te vernieuwen.

Waardegedreven zorg

De partners kiezen voor waardegedreven zorg waarbij kwaliteit van leven, doelmatigheid en patiënttevredenheid centraal staan. Het Centrum Hart-Vaat wil zorgcapaciteit inzetten daar waar die het meest nodig is, het juiste behandeltraject kiezen voor elke patiënt, en financieringsmodellen ontwikkelen die waarde daadwerkelijk belonen.

Wachttijden korter

De samenwerking met Medtronic fungeert als versneller. De afgelopen jaren boekte het ziekenhuis al tastbare resultaten in het TAVI-programma: bijna 40 procent meer behandelde patiënten met dezelfde middelen, kortere wachttijden en betere benutting van het cathlab. Deze aanpak wordt nu verbreed naar slimme zorgpaden voor betere doorstroming en doelmatigheid, hybride zorg om de groeiende zorgvraag deels op afstand te kunnen opvangen, optimale inzet van capaciteit, zonder dat de druk op medewerkers toeneemt en medische innovatie en digitale tools om de zorg en ambities te ondersteunen.