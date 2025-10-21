Skipr

Drie nieuwe ziekenhuizen sluiten aan bij Zorg bij jou

Er zijn drie nieuwe ziekenhuizen aangesloten bij coöperatie Zorg bij jou, dat daarmee elf leden kent. Het gaat om Ikazia, het Antoni van Leeuwenhoek en CuraMare/Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Zorg bij jou begon als project voor thuismonitoring van de samenwerkende Santeon-ziekenhuizen, maar is inmiddels een coöperatie waarvan de aangesloten zorgorganisaties samen eigenaar zijn. Het aantal aangesloten organisaties staat nu op elf; het doel is om door te groeien.

Samen investeren

Door gezamenlijk te investeren in thuismonitoring hoopt Zorg bij jou voldoende schaal te krijgen. Coöperatieleden investeren samen in technologie, kennis en capaciteit en kunnen zo sneller en efficiënter hybride zorg inzetten. Ook werken ze onderling met uniforme protocollen.

Schaalbaarheid

“De voordelen van aansluiten bij Zorg bij jou zitten hem vooral in de schaalbaarheid”, zegt Jette Slettenhaar van Ikazia. “Als we hybride zorg op grote schaal willen uitrollen, is het belangrijk dat er voldoende personeel is om patiënten te monitoren.”

Kennis delen

Het Antoni van Leeuwenhoek sluit daarbij en denkt zelf als gespecialiseerd ziekenhuis een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. “We gaan samen met Zorg bij jou zorgpaden voor oncologie patiëntgroepen ontwikkelen, bijvoorbeeld voor longkankerpatiënten”, vertelt Mirte Cox. Zij is lead digitale transformatie in het AvL. “Op deze manier kunnen we onze kennis delen met andere ziekenhuizen in het land.”

Werkdruk verlagen

Sabien van Zessen, werkzaam bij Van Weel-Bethesda, laat weten: “Hybride zorg kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk en helpt ons de zorg beter te organiseren, door de inzet van expertise waar deze het hardst nodig is. Zorg bij jou biedt ons een mogelijkheid om dit samen met andere ziekenhuizen te realiseren.”

