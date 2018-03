Snelle bouw prefab-zorgwoningen van Tragel

Tragel laat razendsnel de nieuwbouw van vier complexen voor 32 cliënten in het Zeeuwse Clinge neerzetten. Dit kan omdat de gebouwen voor het grootste gedeelte gebouwd zijn in de fabriek van Casco Totaal in Terneuzen. De bouwperiode bij de zorginstelling duurde maar een maand.

Tragel heeft hiervoor gekozen om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. De gebouwen worden nog in maart opgeleverd. Dit voorjaar worden de oude woningen gesloopt om plaats te maken voor een park.

Huisvesting

De nieuwbouw is bedoeld voor personen met moeilijk verstaanbaar gedrag die daardoor snel agressief kunnen worden. Tragel nam het initiatief voor de bouw na een aanwijzing van het IGZ, zo schrijft het dagblad BN/De Stem. De kritiek van de IGZ richtte zich ook op de huisvesting. Die was gehorig, kwetsbaar en niet veilig voor het personeel.

Ontworpen

Ouders en begeleiders van de cliënten en het personeel hebben de gebouwen mede-ontworpen. Huiskamers en keukens zijn ruim en overzichtelijk opgezet. De deuren zijn extra dik en hebben een elektronisch slot. De overlast voor medewerkers en medebewoners blijft zo beperkt.