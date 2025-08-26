Staatssecretaris Pouw-Verweij houdt vast aan voorwaarden bouwsubsidie

Woningcorporatie Ymere en zorgorganisatie Philadelphia uit Amsterdam mogen geen gebruikmaken van de ‘Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen’ bij de bouw van zorggeschikte woningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door demissionair staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg Nicki Pouw-Verweij.

De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van het Zorgvisie-artikel ‘Gerritsen (Ymere) woest: ‘We winnen het debat, maar verliezen het geld’. Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks/PvdA) wilde weten hoe het kan dat de subsidieaanvraag is afgewezen, terwijl er woningnood is en de Kamer heeft opgeroepen om de stimuleringsregeling uit te breiden naar niet alleen zorggeschikte woningen voor ouderen, maar ook voor woningen voor ouderen met een verstandelijke beperking. Dat is ook precies voor wie het woningbouwproject is bedoeld.

Geen relatie

Volgens Pouw-Verweij heeft de afwijzing alles te maken met de subsidievoorwaarde dat de bouw nog niet gestart mag zijn. Dit is in het geval van het bouwproject van Ymere Philadelphia wel het geval. “Doordat de bouw al is gestart, is er geen relatie tussen de woningnood en het (al dan niet) verstrekken van de subsidie”, aldus Pouw-Verweij.

Niet wachten

Ymere zocht zelf contact met het ministerie van VWS bij het indienen van de aanvraag. Medewerkers van Ymere moesten bij de aanvraag invullen wanneer de start van de bouw zal zijn, maar een datum in het verleden – de bouw is gestart in september 2024 – was niet mogelijk. Daarom vulden ze de datum in van de dag zelf om zo door de digitale aanvraagmuur heen te komen en zochten tegelijkertijd advies bij VWS omdat ze graag transparant wilden zijn over de werkelijke startdatum van de bouw. Bestuurder Erik Gerritsen: “Natuurlijk wachten wij niet met de bouw van zorgwoningen totdat de subsidie binnen zou zijn. Er is een wooncrisis!”

Kluitje in het riet

Gerritsen omschrijft de onderbouwing van staatssecretaris Pouw-Verweij als KIR, oftewel, kluitje in het riet, die ‘volstrekt langs de kern en de inhoud heengaat’.

Afstel bouwprojecten

Het uitblijven van de subsidie voor dit project van Ymere en Philadelphia kan leiden tot afstel van andere toekomstige woningbouwplannen, maar volgens Pouw-Verweij kan voor nieuwe bouwprojecten voor deze doelgroep gewoon een nieuwe subsidieaanvraag worden gedaan.