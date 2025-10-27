Opnieuw brand bij Abrona

Bij zorginstelling Abrona in Huis ter Heide is afgelopen nacht een brand uitgebroken in de kamer van een bewoner. Drie mensen zijn vanwege rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege de rookontwikkeling is het hele pand ontruimd. Alle bewoners werden tijdelijk geëvacueerd naar een andere locatie. Drie personen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Eén persoon mocht na controle in de ochtend naar huis. Twee personen blijven voor de zekerheid ter observatie één nacht in het ziekenhuis.

Diep geraakt

De brand brak uit op de kamer van een bewoner. De brand was snel onder controle, maar de gebeurtenis heeft grote impact op bewoners, medewerkers, omwonenden en naasten. “We zijn diep geraakt dat er opnieuw brand is uitgebroken op dezelfde locatie. Onze eerste zorg gaat uit naar de veiligheid en het welzijn van de bewoners en medewerkers. We doen er alles aan om hen goed op te vangen en te ondersteunen in deze ingrijpende periode”, reageert bestuurder Jannie Riteco.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er precies is gebeurd. “Abrona neemt dit uiterst serieus en werkt nauw samen met de hulpdiensten om de situatie zorgvuldig te onderzoeken”, aldus de organisatie. Abrona organiseert de komende periode bijeenkomsten voor cliënten, medewerkers en verwanten om stil te staan bij wat er is gebeurd, ervaringen te delen en passende ondersteuning te bieden.

Tweede keer

Twee weken geleden ontstond er ook al een brand in de kamer van een bewoner bij de zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Toen moesten twee cliënten naar het ziekenhuis door rookinhalatie. Door de rook- en waterschaden waren een paar appartementen tijdelijk onbewoonbaar. Of de brand vannacht in dezelfde kamer is ontstaan, is onbekend.