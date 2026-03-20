Groot gebrek aan geschikte rolstoelwoningen, ondanks behoefte

Tienduizenden mensen die afhankelijk zijn van hun rolstoel zijn op zoek naar een passende woning, maar gemeenten eisen zelden dat bouwers deze rolstoelwoningen neerzetten. Dit meldt het onderzoeksjournalistieke platform Pointer van KRO-NCRV na onderzoek.

Hiermee worden de rechten van mensen met een beperking ernstig geschonden, zegt belangenbehartiger Ieder(In) tegen het radioprogramma Pointer. Tien jaar na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap voldoet Nederland namelijk nog altijd niet aan de afspraak om voldoende geschikte rolstoelwoningen te bouwen. Volgens de belangenclub gaat het om zeker tienduizenden mensen die nu opzoek zijn naar een geschikte woning, exacte aantallen zijn niet bekend.