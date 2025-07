Kamervragen over VWS-weigering subsidie voor bouwproject Ymere en Philadelphia Zorg

Uit het Zorgvisie-artikel ‘Gerritsen (Ymere) woest: ‘We winnen het debat, maar verliezen het geld’’ blijkt dat -hoewel regelgeving is verruimd waardoor nu ook ouderen met een beperking gebruik kunnen maken van woningen die worden gebouwd met de subsidieregeling- het specifieke project van woningbouwvereniging Ymere en Philadelphia Zorg toch niet in aanmerking blijkt te komen voor de subsidie. Ymere-bestuurder Erik Gerritsen noemt de beslissing: ‘het volgende hoofdstuk in de Kafka-casus.’

Nieuwe aanvraag

Westerveld vraagt de ministers hoe het kan dat in een eerdere Kamerbrief expliciet wordt gesteld dat Ymere en Philadelphia opnieuw een aanvraag kunnen doen. Bovendien was de eerdere afwijzing van de subsidie reden geweest voor een Kamermotie, die vervolgens is aangenomen. In deze motie wordt de subsidieregeling verruimd van zorgwoningen alleen voor ouderen, naar zorgwoningen voor ouderen met een beperking.

Bouw al gestart

De subsidieaanvraag van Ymere is afgewezen omdat de bouw al was gestart. En als de bouw al is gestart, beargumenteren hoge ambtenaren van het ministerie van VWS, dan is subsidie kennelijk niet nodig. Volgens Gerritsen zou wachten tot de subsidieaanvraag is goedgekeurd niet in lijn zijn met de wooncrisis. Westerveld vraagt zich af of de minister wachten met bouwen van geschikte zorgwoningen verantwoord zou vinden. Bovendien, stelt Westerveld, is sociale woningbouw vrijwel altijd onrendabel.

Oplossing

Westerveld vraagt de minister en staatssecretaris om een oplossing voor dit woningbouwproject en wil ook weten welke andere concrete manieren er zijn om de bouw van zorggeschikte woningen voor ouderen met een beperking te stimuleren.

Woondealregio’s

In 2030 moeten er 290.000 geschikte ouderenwoningen, waaronder zorgwoningen, gebouwd zijn. Dat is afgesproken met de ‘woondealregio’s’. In 2024 is er voor 270 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwbouw-zorgwoningen. Dat is goed voor ongeveer duizend nieuwe zorgwoningen, blijkt uit cijfers van Capital Value.