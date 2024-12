Bouwsubsidie ook voor mensen met een beperking

De motie is tot twee keer toe uitgesteld omdat VWS-minister Fleur Agema de motie steeds ontraadde en Westerveld vermoedde dat de motie daardoor niet door de stemming zou komen. Dat de motie nu is aangenomen, komt omdat Westerveld in de motie heeft aangegeven dat het budget voor de stimuleringsregeling niet wordt vergroot als de doelgroep wordt uitgebreid. Coalitiepartner NSC steunde de motie. Het budget voor de subsidieregeling blijft dus hetzelfde, maar meer mensen kunnen er gebruik van maken.

Langer thuis

De subsidieregeling is voor woningcorporaties die daarmee zorggeschikte woningen kunnen bouwen. In verband met het scheiden van wonen en zorg houdt het kabinet de capaciteit van de verpleeghuiszorg gelijk en worden vooral zorggeschikte woningen buiten het verpleeghuis gebouwd. Dat geldt echter ook voor mensen met een beperking. Ook zij wonen langer thuis.

Andere voorliggende indicatie

Bestuurder Erik Gerritsen van woningcorporatie Ymere wilde een nieuwbouwproject van honderdveertig woningen op een voormalig schoolterrein in Amsterdam-Noord. Negentig woningen zijn zorggeschikt en bedoeld voor ouderen. Dertig van deze woningen zijn voor ouderen met een beperking, althans dat is het idee van Ymere en zorgorganisatie Philadelphia voor mensen met een beperking. De subsidieaanvraag werd echter afgewezen. De subsidie was namelijk voor mensen met een Wlz-indicatie; maar alleen voor ouderen met een zorgprofiel VV4 tot VV10 en niet voor ouderen met een verstandelijke beperking, hoewel zij ook vallen onder de Wet langdurige zorg. Zij hebben alleen een andere voorliggende indicatie, namelijk de Verstandelijk Gehandicapten (VG)-indicatie.

Gerritsen: “Wij zijn heel blij met deze uitkomst. Voor ons project is het nog wel even afwachten. De subsidiepot is overvraagd en ons verzoek is afgewezen, maar we hebben bezwaar aangetekend en zullen daarbij de aangenomen motie natuurlijk meenemen.”

Het beschikbare bedrag voor de Stimuleringsregeling voor Zorggeschikte Woningen was 75 miljoen euro. Het ministerie van VWS wil de regeling in 2025 weer openstellen.