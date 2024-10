Maeijer gaat bouwsubsidie zorgwoningen niet verder uitbreiden voor ouderen met beperking

Zij reageert in een Kamerbrief op een interview in Zorgvisie met Erik Gerritsen van woningcorporate Ymere en Saskia Baas van Philadelphia. Met een project in Amsterdam-Noord bleken zij geen aanspraak te kunnen maken op de Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen (SZGW), die in het leven is geroepen voor het bouwen van zorgwoningen voor cliënten in de Wlz.

Kafka

De subsidie bleek vooral bedoeld te zijn voor ouderen met een zorgprofiel VV4 tot VV10 en niet voor ouderen die een verstandelijk gehandicapten (vg)-indicatie hebben. In het project van Ymere en Philadelphia gaat het om 90 woningen voor ouderen en 30 woningen voor mensen met een beperking.

“Ook voor deze mensen is het handig als ze geclusterd wonen zodat zorgverleners geen extra reistijd kwijt zijn doordat ze de hele stad door moeten rijden”, vertelde Gerritsen. “Het is win, win, win. Het voorkomen van verpleeghuiszorg staat ook in de toelichting van de subsidieregeling. Er is mijns inziens dus interpretatieruimte. Ik vind dit Kafka. Het gaat toch om de bedoeling!”

Voorwaarde

Maeijer schrijft dat de stimuleringsregeling wordt betaald vanuit de transitiemiddelen en daarom wordt als voorwaarde gesteld dat minimaal 30 procent van de zorggeschikte woningen bestemd moet zijn voor mensen met een indicatie voor zorgprofiel VV4 t/m VV10. “Daarnaast kunnen ook anderen (dus ook ouderen met een beperking) wonen in de zorggeschikte woningen, mits voldaan is aan die voorwaarde.”

“Ik ben van mening dat ook ouderen met een beperking zoveel als mogelijk moeten kunnen wonen waar zij willen”, schrijft Maeijer. “Dat komt ook overeen met de afspraken die zijn gemaakt in het VN-verdrag handicap. Het zorgkantoor moet zorg inkopen die aansluit bij de wensen van mensen met een Wlz-indicatie.”

Geen bevriezing

“Indien ouderen met een beperking buiten een intramurale instelling hun zorg kunnen en willen ontvangen dan moet het zorgkantoor daarin voorzien. Voor de gehandicaptensector geldt dat daar, anders dan in de sector verpleging en verzorging, geen sprake is van een bevriezing van de intramurale capaciteit. Ik zie daarmee geen reden om de regeling uit te breiden tot de gehandicaptensector.