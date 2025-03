Van Uum over verruiming subsidievoorwaarden: ‘Goed dat het wordt rechtgezet’

De Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen wordt waarschijnlijk vanaf mei 2025 ook opengesteld voor het bouwen van woningen voor ouderen met een verstandelijke beperking. Dat heeft VWS-minister Fleur Agema (PVV) laten weten aan de Tweede Kamer. VGN-directeur Theo van Uum: “Het eerdere onderscheid was niet uit te leggen. Heel goed dat dit nu wordt rechtgezet.”

De Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen (SZGW) was eerst alleen voor de bouw van woningen voor ouderen met een indicatie in de ouderenzorg. Toen een aanvraag van woningcorporatie Ymere en zorgaanbieder Philadelphia werd afgewezen omdat zij niet wilden bouwen voor ouderen, maar voor ouderen met een beperking, ontstond discussie. De Kamerleden Westerveld en De Hoop (beiden PvdA-GroenLinks) dienden naar aanleiding van het Zorgvisie-artikel een motie in. De motie werd aangenomen met steun van de oppositie en regeringspartij NSC.

Gelijke voorwaarden

Agema laat nu weten dat de Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen ‘zo spoedig mogelijk (naar verwachting in mei 2025) in aangepaste vorm opnieuw open zal worden gesteld’. De regeling wordt onder gelijke voorwaarden die gelden voor cliënten met een indicatie voor zorgprofiel VV 4 t/m VV 10 ook opengesteld voor zorggeschikte betaalbare woningen voor ouderen met een verstandelijke beperking met een indicatie voor zorgprofiel VG 3 t/m VG 8.

Rechtzetten

VGN-directeur Theo van Uum: “We zijn blij dat minister Agema de aangenomen motie ruimhartig uitvoert. Het eerdere onderscheid was niet uit te leggen. Heel goed dat dit nu wordt rechtgezet.”

Nieuwe aanvraag

Agema benadrukt in de brief dat ook de eerder afgewezen aanvraag van Ymere en Philadelphia in deze nieuwe ronde alsnog ingediend kan worden.