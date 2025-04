NTS ontwikkelt triage voor zorg ouderen en gehandicapten

Veel 75-plussers en mensen met een beperking komen op de SEH, terwijl hun zorgvraag beter elders beantwoord had kunnen worden. De oorzaak: voor deze doelgroepen bestond tot nu toe geen uniforme triagestandaard, aldus NTS: “Dat verandert nu.”

“Het is urgent dat we onze standaard uitbreiden voor deze doelgroepen”, aldus Bart van der Geest, algemeen directeur van de NTS. De stichting begint een pilot voor de ontwikkeling van een nieuwe triagestandaard specifiek voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Deze uitbreiding bouwt voort op de bestaande NTS-standaard, die al sinds 2005 de norm is in de acute zorg.

De nieuwe triagestandaarden – NTS GZ (gehandicaptenzorg) en NTS V&V (verpleging en verzorging) – zijn bedoeld voor mensen die verbonden zijn aan een zorginstelling, thuiszorg ontvangen of in een aanleunwoning of verpleeghuis wonen. Daar wordt ook getrieerd, maar niet altijd passend, omdat een standaard voor alle leeftijden wordt gebruikt, aldus NTS: “Dit leidt tot inefficiëntie en onnodige escalaties, zoals over- of onderbehandeling.”