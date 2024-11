Bouwsubsidie zorggeschikte huurwoningen voor ouderen op

De subsidie waarmee woningcorporaties en zorgaanbieders huurwoningen kunnen bouwen voor ouderen met een zorgindicatie is op. Er is voor bijna 97 miljoen euro aan aanvragen ingediend.

Het beschikbare bedrag voor de ‘Stimuleringsregeling voor Zorggeschikte Woningen (SZGW) was 75 miljoen euro. Het ministerie van VWS is voornemens de regeling in 2025 weer open te stellen.

Afbouwen verpleeghuiszorg

Een aanvraag van Ymere om de subsidie te gebruiken voor het bouwen van woningen voor ouderen met een beperking werd afgewezen. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor ouderen met een indicatie, stelt staatssecretaris Vicky Maeijer van het ministerie van VWS in een Kamerbrief, en niet voor ouderen met een beperking. “In verband met het scheiden van wonen en zorg wordt de capaciteit van de verpleeghuiszorg op de langere termijn gelijk gehouden en wordt ingezet op een zorggeschikte omgeving buiten het verpleeghuis, waar wonen meer voorop komt te staan en waar ook mensen met een zwaardere zorgvraag terecht kunnen.”

De bedoeling

De regeling SZGW kent als voorwaarde dat minimaal 30 procent van de zorggeschikte woningen bestemd moet zijn voor mensen met een indicatie (VV4 t/m VV10). Als Ymere daarna nog 30 procent van de woningen wil toekennen aan ouderen met een beperking, gaat men voorbij aan de bedoeling, stelt bestuurder Erik Gerritsen van Ymere. “60 procent van de woningen zou dan voor zwaar zorgbehoevende ouderen zijn. Je bouwt dan feitelijk een verpleeghuis. Dat gaat voorbij aan de community-gedachte, waarbij de zorgvraag en plaatsing in het verpleeghuis voorkomen wordt.”