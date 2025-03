Minister Agema houdt honderden miljoenen over op Wlz-budget

Het budget dat VWS heeft vastgesteld voor de langdurige zorg in 2025 zal voldoende zijn, zo verwacht de NZa. Sterker nog: er blijft waarschijnlijk tussen de 240 miljoen en 478 miljoen euro over.

Beeld: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER/picture alliance

Dit blijkt op basis van twee scenario’s die de NZa heeft doorgerekend. Er is ook nog 360 miljoen euro aan herverdelingsmiddelen beschikbaar voor het jaar 2025.

Bezuinigingsalternatief

Minister Agema is nog steeds op zoek naar een alternatief voor de bezuiniging van 165 miljoen euro die zij moet doorvoeren op het totale VWS-budget. Zij wilde in eerste instantie de scholingsbudgetten voor met name verpleegkundigen korten met dit bedrag maar daar kwam zoveel kritiek op uit het veld en uit de Tweede Kamer dat zij beloofde de bezuiniging ‘ombuiging op de subsidie bij- en nascholing medisch specialistische zorgopleiding’ definitief niet door te voeren. In een brief van 7 februari 2025 schreef de minister dat zij in plaats daarvan specifiek overgebleven geld zou zoeken in budgetten voor de verschillende zorgsectoren, waaronder ook het Wlz-kader 2024 en 2025.

Scenario’s

Het scenario declaraties en het scenario indicaties zijn twee verschillende manieren om de uitgaven aan de langdurige zorg te benaderen. Het scenario declaraties gaat uit van het zorgaanbod, terwijl het scenario indicaties uitgaat van de zorgvraag. Uitgaande van het scenario declaraties ziet de NZa dus een onderbenutting van 1,2 procent van het totale Wlz-kader in 2025, uitgaande van het scenario indicaties, is er een onderbenutting van 0,6 procent van het totale Wlz-kader 2025.

NZa

Twee keer per jaar berekent de NZa de voorspelde benutting van het jaarbudget voor de langdurige zorg. De verwachte onderbenutting die de NZa nu signaleert, is deels te verklaren door een minder sterke groei in het aantal zorgindicaties. Het effect van deze afname is ook zichtbaar in de totale volumegroei in het aantal zorgindicaties. De NZa zegt hier wel bij dat het onzeker blijft of de afname van de groei en het gematigde volume-effect zich verder doorzetten.

Zorgkantoren

De zorgkantoren hebben in hun prognose voor de Wlz-uitgaven in 2025 aangegeven dat zij in totaal een onderbenutting verwachten van 412 miljoen euro. Hierbij is de manoeuvreerruimte niet meegenomen. Inclusief manoeuvreerruimte komt het door de zorgkantoren geraamde overschot 70 miljoen euro hoger uit en daarmee ook de uitkomst in het scenario indicaties. Dat gaat dan van 240 naar 310 miljoen euro.

Wlz 2024

Vorig jaar juli voorspelde de NZa een tekort in het budget langdurige zorg. Daarop verhoogde het kabinet het budget structureel met 125 miljoen euro. Daar bovenop werd 76 miljoen euro aan herverdelingsmiddelen gereserveerd.