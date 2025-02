Agema licht tipje van de sluier op: waar valt de bezuiniging neer?

De minister wacht nog op cijfers van het Zorginstituut, de NZa, het Centraal Planbureau en het Centraal Economisch Plan. Dat schrijft ze in een brief.

Agema schreef de brief op verzoek van de voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie VWS. Deze verzoekt haar inhoudelijk en procesmatig inzichtelijk te maken hoe zij invulling gaat geven aan het alternatief voor de ‘ombuiging subsidie bij- en nascholing medisch specialisten’ van 165 miljoen euro. Tot nu toe is het Agema nog niet gelukt om een geschikte bezuinigingspost te vinden. Met de brief aan de Eerste Kamer is ze ook al anderhalve maand te laat.

Bezuiniging op VWS

Deze ‘ombuiging’ maakt deel uit van een bezuiniging van in totaal 315 miljoen euro die Agema in december 2024 over zich heen kreeg nadat de VWS-begroting al was behandeld. De bezuiniging is afkomstig van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De coalitie sloot op 11 december een deal met CDA, SGP, ChristenUnie en JA21, die forse kritiek hadden op de bezuinigingen op onderwijs. In een akkoord werd afgesproken om geschrapte bezuinigingen op de onderwijsbegroting over te hevelen naar de zorgbegroting.

Zorguitgaven

Minister Agema verwacht van Zorginstituut de uitvoeringscijfers over 2024 van de Zorgverzekeringwet. Daarnaast rapporteert de Nederlandse Zorgautoriteit haar deze maand over de benutting van het budget voor langdurig zorg (Wlz-kader) over 2024 en 2025. Het Centraal Planbureau en het Centraal Economisch Plan komen binnenkort met de meeste recente macro-economische inzichten bevat, die ook van invloed zijn op de zorguitgaven. Daarnaast wacht zij op gegevens over subsidie- en opdrachtenbudgetten uit de VWS-begroting van vorig jaar, omdat daar misschien ook geld over is gebleven.

Garantie

Via een zogenoemde ‘placeholder’ gaf Agema vorige week de garantie dat de ombuiging op de subsidie bij- en nascholing medisch-specialistische zorgopleiding definitief van tafel is. De minister zegt toe dat de alternatieve invulling in geen geval de ‘gewenste transitie in de zorg’ zal belemmeren. Haar definitieve bezuinigingsplan zal zij bij de Voorjaarsnota presenteren.

Eerste Kamer

De Eerste Kamer vergaderde op 11 februari over de VWS-begroting 2025 en over de zojuist ontvangen brief van de minister. Bijna alle fracties waren ontstemd over het feit dat er wel expliciet inhoudelijke duidelijkheid was gevraagd over de bestemming van de bezuinigingen maar dat de minister deze duidelijkheid nog steeds niet heeft gegeven. De commissie heeft besloten nog een aanvullende brief naar de minister te sturen met vragen van fracties die daar behoefte aan hebben. De behandeling van de VWS-begroting, alsmede de stemming, zal samen gebeuren met de begroting van het ministerie van OCW. Op verzoek van de Partij voor de Dieren komt er ook een deskundigendebat over pandemische paraatheid, omdat de partij vreest dat daar wel eens op bezuinigd zou kunnen gaan worden.