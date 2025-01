Agema parkeert besluit over honderden miljoenen euro’s aan zorggeld

Minister Fleur Agema wil het besluit over in totaal 315 miljoen euro aan bezuinigingen op de VWS-begroting nog niet nemen. Om de Tweede Kamer tevreden te stellen, komt ze met een tijdelijke oplossing. Ze parkeert een deel van de bezuinigingen, maar wel op een plek waar dat ten koste zou gaan van loon- en prijsstijgingen in de zorg. Dat blijkt uit een brief die de minister vrijdag aan de Kamer heeft gestuurd.

Agema (PVV) kreeg de bezuiniging van 315 miljoen euro in haar maag gesplitst door politiek handje-klap in de Kamer over de onderwijsbegroting. Een bezuiniging op onderwijs werd zo aan het eind van 2024 opeens een bezuiniging op zorg. Een voorstel om dit bij het opleidingsbudget van artsen en ander zorgpersoneel vandaan te halen werd in de zorg breed veroordeeld en leidde ertoe dat partijen uit de zorg uit het overleg over een nieuwe Integraal Zorgakkoord stapten. Hoewel Agema naar eigen zeggen niet bij de ruil betrokken was, wilde ze wel op zoek naar die 315 miljoen op haar eigen begroting, zegde ze de Kamer toe.

Geen definitieve oplossing

Een definitieve oplossing heeft de minister nog niet gevonden. Eigenlijk, stelt ze in de brief, moeten wijzigingen in de begroting wachten tot de voorjaarsnota. In de tussentijd komt de bewindsvrouw met wat ze noemt een ‘placeholder’ voor iets meer dan de helft van het bedrag, het geld dat anders van de opleidingen van onder meer verpleegkundigen af zou gaan. Het kabinet is overeengekomen om de bezuiniging van 165 miljoen euro ‘technisch in te vullen’ door middel van een korting op de loon- en prijsbijstelling van de VWS-begroting in 2025.

Als er geen andere bestemming voor bezuinigingen wordt gevonden in het voorjaar, kan dit dus betekenen dat de lonen in de zorg minder hard kunnen stijgen. Echter, minister Agema bezweert de Kamer in haar brief dat de bezuiniging niet ten koste zal gaan van de ova-ruimte, het bedrag dat de overheid bijpast om de salarissen in de zorg mee te laten stijgen.

Voor de 150 miljoen die van de beloning van medisch specialisten af had moeten gaan, is op VWS evenmin een duidelijk oplossing bedacht.

Loon medisch specialisten

In een brief aan de Kamer van 17 december schreef Agema dat zij zich zou inzetten voor de maatregel om afspraken te maken over de beloning van medisch specialisten. “Met deze maatregel wordt vanaf 2027 een besparing geboekt van € 150 miljoen in de premiemiddelen van de medisch-specialistische zorg. Uitwerking van deze maatregel kost uiteraard tijd.”

Nu blijkt dat er meer tijd nodig is om te komen tot een evenredig salaris van medisch specialisten. “Ik wil niet dat dit de voortgang van het zorg- en welzijnsakkoord in de weg staat”, schrijft Agema. De minister onderzoekt daarom nu de mogelijkheden om met eigen instrumentarium invulling te geven aan de wens van de Kamer.

Agema betreurt het dat de medisch specialisten zich ‘onheus bejegend’ hebben gevoeld in de toon van de minister richting de medische specialisten. “Artsen hebben een cruciale rol binnen de zorg en een maatschappelijke functie. Ik vind het daarbij belangrijk dat de salarissen in de zorg evenredig en niet te hoog zijn.”

Gemeenten in IZA

De gemeenten praten sinds deze week weer mee over het aanvullend zorg- en welzijnsakkoord. De VNG verliet eind november het overleg omdat zij ontevreden waren over de voortgang.

Agema schrijft dat er afgelopen maand afspraken zijn gemaakt over gelijkwaardigheid tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Een voorbeeld van een concrete afspraak is dat gemeenten de transformatieplannen waarin het sociaal domein betrokken is, of die impact hebben op het sociaal domein, samen met de zorgverzekeraars van richting voorzien en beoordelen. Nu deze gelijkwaardigheid is vastgesteld door het bestuurlijk overleg IZA kunnen inhoudelijke gesprekken vervolgd worden.

Na de voorjaarsbesluitvorming wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG definitief besloten over verdere deelname aan het IZA en het aanvullend akkoord.