VvAA start campagne tegen onderlinge intimidatie door zorgprofessionals

Een eerste film #vaniknaarwij op social media moet zorgprofessionals in ziekenhuizen aanmoedigen om de disfunctionele hiërarchie te doorbreken en samen te werken met respect voor ieders rol.

Op deze manier zetten de zorgprofessionals zich in om het werkplezier in de zorg te bevorderen en elkaar bewust te maken van wat iedereen er zelf aan kan doen om weer zin in zorg te krijgen, zodat meer zorgprofessionals behouden blijven in de zorg. De content wordt gemaakt in samenwerking met leden. In deze eerste video is dat Berend van Doorn, anios Chirurgie. Een bijzondere bijrol in deze film is weggelegd voor hoogleraar/internist Marcel Levi.

Zorgprofessionals verenigen en inspireren

Chirurg Marijn Houwert, bestuursvoorzitter vereniging VvAA: “Met deze eerste film over het thema #vaniknaarwij willen we een krachtige beweging in gang zetten die zorgprofessionals in ziekenhuizen bewust maakt van de huidige cultuur. Ons doel is om zorgprofessionals te verenigen en hen te inspireren om samen te werken aan een toekomstbestendige zorg – met oog voor het collectief en voor de ander. Vandaar #vaniknaarwij. Het is tijd om de hiërarchie te doorbreken en gelijkwaardigheid en respect voor ieders rol te bevorderen, zodat de zin in zorg bij velen terugkomt.”